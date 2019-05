Godin, l'Inter non perde tempo: contratto depositato

L'Inter non perde tempo e chiude subito l'affare Godin. Dopo la conferenza stampa di martedì in cui il difensore uruguaiano ha ufficializzato il suo addio all'Atletico Madrid, i nerazzurri si preparano ad annunciare il centrale.

Il Biscione ha da tempo sistemato tutti i dettagli per il contratto biennale con opzione per la terza stagione che legherà il classe '86 al club del patron di Suning Zhang. Secondo il Corriere dello Sport, i meneghini hanno già depositato in Lega il contratto di Godin e informato l'Atletico della trattativa.

SPORTAL.IT | 09-05-2019 09:07