Godin si concentra sul Ludogorets

L'Inter prosegue gli allenamenti in vista del ritorno in Europa, che avverrà giovedì a San Siro a porte chiuse per la sfida contro il Ludogorets. Ma in quel di Appiano Gentile si cerca di non pensare ai problemi legati al Coronavirus e tutte le preoccupazioni che ne conseguono.

Questo è ciò che si capisce dalle parole di Diego Godin, che anche a Milano dovrebbe trovare una maglia da titolare come avvenne a Razgrad.

"Continuando a preparare la partita. Settimana importante!", ha scritto il centrale uruguaiano su Instagram, pubblicando tre immagini in cui lui e i compagni si allenano regolarmente alla Pinetina. E il clima, in casa nerazzurra, rimane sereno.

SPORTAL.IT | 25-02-2020 20:24