Diego Godin si è unito a una bella compagnia.

Il difensore uruguaiano dell’Inter, in gol contro il Siviglia a Colonia, è stato il sesto giocatore a segnare sia in una finale di Coppa dei Campioni / UCL che in una finale di Coppa UEFA / UEL dopo Steven Gerrard, Hernan Crespo, Dmitri Alenichev, Allan Simonsen e Pedro. Era andato in gol, sempre di testa, ma con una dinamica assai differente, con l’Atletico Madrid nella finale di Champions League persa con il Real Madrid nel 2014.

Simonsen, danese ex Borussia Mönchengladbach e Barcellona, ha vinto il Pallone d’oro del 1977.

OMNISPORT | 22-08-2020 13:01