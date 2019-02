Godin: "Superati VAR e arbitro"

Il suo gol, il secondo del match, potrebbe aver aperto le porte dei quarti di finale all'Atletico Madrid. Godin analizza così la prova della squadra: "Le partite importanti e con tanta tensione, sono definite dai dettagli. E' andata così. Ce ne sono stati due che hanno deciso il match", le sue parole a Movistar Plus.

Il centrale dei colchoneros va oltre: "Per fortuna abbiamo superato le avverrsità del VAR e dell'arbitro che non ci ha favorito in alcune decisioni". Sulla prova di Diego Costa: "Lui è un giocatore che contagia tutti. Siamo una squadra che si carica a vicenda".

SPORTAL.IT | 21-02-2019 07:35