Goffin ferma Berrettini

Si ferma in semifinale la corsa di Matteo Berrettini al torneo Atp di Halle. L'azzurro dopo aver inanellato otto vittorie consecutive sull'erba (e vinto il torneo di Stoccarda), è stato eliminato nella semifinale del "Noventi Open", torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.081.830 euro, dal belga David Goffin, numero 33 Atp.

Berrettini è stato piegato per 7-6(4) 6-3, in un’ora e 37 minuti. In finale Goffin se la vedrà con Roger Federer, che ha piegato il francese Pierre-Hugues Herbert con il punteggio di 6-3, 6-3.

SPORTAL.IT | 23-06-2019 14:47