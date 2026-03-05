Val di Fassa, Pirovano mette la freccia su Goggia: occhio alle sorelle Delago. Brignone programma già il ritiro

Nella seconda giornata di prove della discesa in Val di Fassa, è l’austriaca Nina Ortlieb la più veloce, terza Nadia Delago (ma con asterisco), Pirovano convince e Goggia è in miglioramento

L’Italia femminile va all’assalto. La seconda prova delle discesa libera in Val di Fassa dimostra che le azzurre sono tra le possibili contendenti per il podio, e perché no anche per la vittoria finale. In testa alla classifica si piazza Nina Ortlieb, alle sue spalle c’è la norvegese Lie ma le azzurre sono lì, anche se le prove vanno sempre prese con le pinze.

Pirovano ci prova, Goggia in crescita

Le prove vanno in archivio e domani si comincia a fare sul serio con la gara in discesa. Le due prove generali hanno dato dei riferimenti importanti ma ovviamente quando il cronometro conta davvero le cose possono cambiare anche in maniera drastica. E’ l’austriaca Nina Ortlieb la più veloce di giornata con un vantaggio minimo nei confronti della norvegese Lie. Poi c’è la pattuglia azzurra.

Gli occhi sono puntati su Laura Pirovano, sembra ormai maturo il momento per vederla finalmente rompere la maledizione e salire sul podio. La 28enne di Trento è stata una delle più costanti in questa stagione ma manca ancora l’acuto. Sembra trovarsi a suo agio in Val di Fassa e il quarto tempo di giornata a soli 31 centesimi di ritardo dalla leader, lo dimostra. In grande crescita anche Sofia Goggia (ottavo tempo per lei). La bergamasca vuole fare bene in discesa ma è inutile nascondere che il suo obiettivo principale resta quello di provare a mettere un’ipoteca sulla coppa di specialità in supergigante.

Nicol e Nadia: le sorelle Delago vogliono stupire

Al terzo posto (ma con asterisco) della seconda prova di discesa si piazza Nadia Delago. L’azzurra chiude a soli 22 centesimi di ritardo da Ortlieb al termine di una prova convincente soprattutto nella parte alta, ma è una prestazione che risente anche del salto di una porta. La sensazione è che lei, come la sorella Nicol (16esima), si trovino molto a loro agio su questo tracciato e in queste condizioni e potrebbero recitare il ruolo di outsider soprattutto se dovessero pescare dei buoni pettorali di partenza. Più attardate le altre azzurre con Zenere che si piazza ventesima, Melesi 22esima e Curtoni 25esima.

Brignone: l’ultima avventura

L’ultima avventura di Federica Brignone non riguarda il mondo dello sport ma quello del business. La campionessa valdostana infatti ha deciso di investire nel mondo della gastronomia diventando socia di Miscusi, una delle catene di ristoranti più importanti in Italia. Il motivo lo ha rivelato ieri nel corso di un’intervista al Corriere della Sera: “Nello sci non si guadagna come in altri sport, le differenze sono enormi anche se il concetto non è ben chiaro a tutti. Quando terminerò la carriera dovrò investire in qualcosa, lavorare. Non posso permettermi di chiudere tutto e vivere di rendita”.

Non è un segreto che Brignone abbia voglia di continuare a sciare. La scelta di chiudere anticipatamente la stagione dopo le due medaglie d’oro a Milano Cortina ha l’obiettivo di arrivare nelle condizioni migliori possibili alla prossima stagione. Ma è altrettanto evidente che l’infortunio dello scorso aprile ha lascito un segno importante su un atleta di 35 anni che ora comincia anche a pensare a quello che succederà dopo.