La sciatrice bergamasca sarebbe dovuta rimanere in Sud America fino al termine di settembre ma ha fatto un rientro anticipato ma al momento non ci sono indicazioni su un eventuale infortunio

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La stagione dello sci alpino è distante ancora qualche settimana ma per l’Italia suona un altro campanello d’allarme e stavolta riguarda Sofia Goggia. Per il momento forse non c’è ancora da preoccuparsi, visto che non sono arrivate ufficiali su un infortunio della bergamasca ma è sicuramente una situazione da tenere sotto controllo.

L’allarme su Sofia Goggia

A dare notizia di un rientro anticipato in Italia di Sofia Goggia è il giornalista Gianmario Bonzi. Una situazione che per il momento non dovrebbe destare preoccupazione ma che comunque fa scattare un piccolo campanello d’allarme. La sciatrice bergamasca era in ritiro insieme alla squadra di velocità azzurra sulle nevi di Ushuaia in Argentina dove aveva cominciato il classico raduno insieme a Laura Pirovano, Marta Bassino ed Elena Curtoni. L’azzurra sarebbe dovuta rimanere fino al 24 in Argentina per poi trasferirsi in Cile, a La Parva, prima di tornare in Italia. Invece il rientro è avvenuto con largo anticipo. A confermare la notizia arriva anche una nota da parte della FISI in cui si legge che Goggia “ha accusato dei malori durante la sua permamenza a Ushuaia che durava dallo scorso 23 agosto, e d’accordo con la Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso”.

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L’Italia trema ancora dopo Brignone

Del raduno in Sud America avrebbe dovuto far parte anche Federica Brignone. La Tigre valdostana faceva parte del team élite che è partito a fine agosto per l’Argentina ma a pochi giorni dalla partenza, Federica ha deciso di rinunciare e di sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico per rimuovere le placche e le viti nel ginocchio che si era infortunata ad aprile 2025. Da quel momento è cominciata una nuova fase di riabilitazione che sta continuando sempre presso le strutture del J Medical a Torino. Non c’è ancora una tabella per la due volte campionessa olimpica, una sua presenza nel gigante di apertura della stagione è improbabile ma forse non completamente da escludere.

Rossetti migliora, che attesa per Trocker

Non ci sono solo le atlete della velocità a lavoro sulle nervi argentina. Per l’Italia arrivano buone notizie anche sul fronte delle discipline più tecniche. Marta Rossetti, costretta a saltare la scorsa stagione per un infortunio, ha infatti ripreso gli allenamenti insieme alle compagni con riscontri che sono stati giudicati molto positivi dai tecnici. L’azzurra è impegnata insieme al resto delle compagne nel comprensorio di Cerro Castor: con lei ci sono Della Mea, Mondinelli, Valleriani, Pazzaglia, Collomb e soprattutto la giovane e promettente Anna Trocker. Una squadra che potrebbe ritrovare anche un’altra giovane promessa come Giada D’Antonio al rientro dopo un infortunio. L’obiettivo è quello di rivedere un’Italia competitiva anche tra le porte strette dello slalom dopo alcune stagioni sottotono.