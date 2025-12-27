Goggia evita la beffa con l’aiuto di Brignone: a Semmering occhi puntati su Giada D’Antonio, l’emozione del papà

La bergamasca si tiene stretto l’ottavo posto che le consentirà di partire nel secondo gruppo di merito nella prova di Kranjiska Gora. Nello slalom di Semmering atteso esordio per la 16enne napoletana Giada D’Antonio

Il gigante di Semmering regala sorrisi in casa Italia per i piazzamenti di Lara Della Mea e Sofia Goggia, rispettivamente settima e ottava. Ma nella località austriaca c’è anche grande attesa per il debutto (in slalom) della 16enne napoletana Giada D’Antonio, talento emergente del mondo dello sci.

Il sorriso di Goggia

Non è una vittoria, non è un podio ma Sofia Goggia dopo l’ottavo posto nel gigante di Semmering può comunque sorridere. L’azzurra infatti ottiene un risultato comunque di ottimo livello su una pista che ha rappresentato un problema per tante vista l’uscita di Alice Robinson nella prima manche e quella di Lara Colturi nella seconda: “Credo sia stato il mio miglior gigante della stagione, non tanto per la quantità di errori perché anche oggi ho sbagliato quanto per l’atteggiamento giusto, per la capacità di creare velocità e rimediare agli errori che ho fatto. Sono contenta dell’approccio e ora spero di entrare nel secondo gruppo di merito”.

La beffa sfiorata per Sofia

Non è sempre stato un rapporto facilissimo quello tra Sofia Goggia e il gigante. La campionessa bergamasca ha sempre fatto un po’ di fatica a trovare continuità di rendimento in questa disciplina come hanno dimostrato anche le prime gare della stagione. Questa mancanza di continuità dei risultati finisce per incidere anche sul pettorale di partenza e dunque sulle sue prospettive. Da Semmering rischiava di arrivare un’altra piccola beffa visto che l’ottavo posto non le basta per scalare la World Cup Start List che la vede in questo momento 16esima e quindi di fatto nel terzo gruppo di merito. Ma l’assenza di Brignone a Kranjska Gora le potrebbe consentire un salto in avanti e quindi di ottenere un pettorale tra il numero 8 e il numero 15.

Attesa per il debutto di D’Antonio

Oggi è toccato ad Anna Trocker, domani sarà il turno di Giada D’Antonio. La Fisi non vuole commettere gli stessi errori fatti con Lara Colturi e lancia subito le giovani promesse alla ribalta. Nel gigante di Semmering Trocker ha dimostrato le sue qualità e con il pettorale numero 63 è andata a un passo dalla qualificazione alla seconda manche (solo 22 centesimi di distacco dal numero 30 per la 17enne). Ora tocca alla napoletana Giada D’Antonio mettersi alla prova con la Coppa del Mondo per la prima volta con il suo debutto che arriverà in slalom.

Alla vigilia del grande appuntamento c’è tutta l’emozione di papà Fabio, dentista napoletano, che ha deciso di seguire Giada in Austria: “La inseriscono in slalom ma è giovanissima e non si sa dove potrà arrivare – ha detto in un’intervista a Il Giornale – Non deve dimostrare niente, la pressione brucia i ragazzi. Per me sarà la prima gara di Coppa del Mondo che vedrò dal vivo. Le porterò la pastiera perché a Natale si resta napoletani ovunque ci si trovi”.