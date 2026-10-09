Italia senza Goggia e Brignone al debutto, Sofia racconta il suo calvario. E scoppia l’ultima polemica regolamentare

La bergamasca racconta il suo calvario dopo aver contratto due virus in Sud America: “Avevo difficoltà a parlare e a muovermi. Ora l’obiettivo è tornare a stare bene”.

L’Italia si prepara a un esordio stagionale senza Federica Brignone e Sofia Goggia. La bergamasca si è confessata nel corso del FISI Media Day nel quale ha rivelato il calvario che ha dovuto affrontare e con cui ancora sta facendo i conti dopo il virus che ha contratto in Sud America. Goggia ha dovuto accorciare la sua preparazione e rientrare quasi d’emergenza in Italia dopo aver contratto due virus in Sud America: il Chikungunya e il Parvovirus B19.

Il calvario di Sofia

Il media day di Sofia Goggia si è trasformato in una lunga confessione su quello che ha vissuto nel corso delle ultime settimane. Per la prima volta a fermarla non è stato un infortunio, bensì una malattia con conseguenze e sensazioni mai provati: “Ho avuto tanti sintomi a livello neurologico, tremori, difficoltà nella parola. Mi sentivo rallentata nel camminare, scoordinata. Mi sono spaventata più per i dolori che per i tremori perché pensavo soprattutto come atleta. Ho sempre avuto a che fare con infortuni o stop che riguardavano il corpo. Questo virus che mi ha colpito il sistema nervoso è una cosa diversa. Senza lucidità non si può andare da nessuna parte nel mio sporto. Non ho una tempistica per il ritorno, ora c’è tutta una parte di preparazione che mi è mancata. Ora però il primo obiettivo è tornare a stare bene”.

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Italia senza Goggia e Brignone a Soelden

L’Italia potrebbe cominciare per la prima volta la sua stagione di sci femminile senza avere ai nastri di partenza due delle sue stelle più luminose: Sofia Goggia e Federica Brignone. Per la prima volta dal 2008, l’Italia dovrà fare a meno di due delle sciatrici più vincenti della sua storia. Un’assenza che dovrà dare maggiore responsabilità alle altre azzurre a cominciare da quella Marta Bassino che comincia la sua avventura con una grande voglia di fare bene dopo essere rimasta a guardare lo scorso anno. Ma toccherà anche a Lara Della Mea e alle altre provare a non far sentire l’assenza delle capitane.

La polemica sugli sci

A poche settimane dall’inizio della stagione spunta una nuova polemica nel mondo dello sci. La Federazione internazionale, che sta vivendo comunque un momento di grande incertezza, ha deciso di regolamentare il peso degli sci. Secondi gli esperti, degli sci più leggeri aiuterebbero a rendere lo sport più sicuro. Per questo motivo nella discesa maschile, gli sci non possono pesare più di 10,6 chili mentre in ambito femminile non possono superare i 10,4. Regole per il gigante con pesi massimi da 10,2 per gli uomini e 9,8 per le donne. Se per gran parte delle case produttrici non cambia nulla, per alcuni brand e alcuni atleti invece ci sono cambiamenti in vista. La statunitense Breezy Johnson si è sfogata sostenendo che per il suo peso ha bisogno di sci più pesanti che ne migliorino la stabilità e tanti allenatori hanno fatto notare che questo cambiamento potrebbe non avere nessun effetto sulla sicurezza, o perlomeno che non ci sono studi a supporto.