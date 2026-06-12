Goggia, Bassino e Pirovano: deciso il programma in Argentina. I dubbi di Brignone, l’incertezza sul futuro

La stagione dello sci alpino comincia con il ritiro in Argentina per le azzurre della velocità che partiranno il prossimo 23 agosto. Federica Brignone non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua presenza

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La stagione dello sci alpino è ancora molto lontana. Ma la preparazione verso un’annata molto importante per l’Italia comincia già a prendere forma. Il gruppo lite della velocità che vede la presenza di Sofia Goggia, Marta Bassino e Laura Pirovano ha già stilato il programma con la partenza per le nevi argentina ma restano ancora dubbi sul futuro di Federica Brignone e sulle sue decisioni.

Goggia, Bassino, Pirovano: l’estate argentina

La preparazione in realtà è già cominciata. Anche lontano dalla neve le atleti e gli atleti del mondo dello sci alpino di fatto non si fermano mai. Ma va rispettata anche la stagionalità di uno sport che spesso mette i suoi protagonisti di fronte a scelte obbligate. E il primo appuntamento per quanto paradossale arriva in estate ma dall’altra parte del mondo. Come da tradizione la nazionale azzurra prepara la sua stagione in Sud America e in particolare la squadra élite della velocità che vede la presenza di Sofia Goggia, Marta Bassino e Laura Pirovano che secondo quanto riporta NeveItalia partiranno per l’Argentina il prossimo 23 agosto per rientrare in Italia il 25 settembre.

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I dubbi di Federica Brignone

Restano invece tutti da definire i programmi di Federica Brignone. La valdostana ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario per continuare il recupero dopo l’infortunio dell’aprile 2025. La corsa folle per riuscire a essere presente alle Olimpiadi di Milano Cortina, dove ha conquistato due medaglia d’oro (in gigante e superG), ha presentato il conto all’azzurra che ha deciso di rinunciare al resto della stagione e di concentrarsi unicamente sulla sua salute. Una scelta quasi obbligata dopo il percorso dell’ultimo anno. E da quel momento non ha voluto ancora prendere decisioni definitive. La volontà è quella di tornare in pista ma solo quando il fisico glielo permetterà e in questo momento non è da escludere nessuno scenario. Di certo in questo momento sembra difficile se non impossibile, la sua presenza in discesa libera. La valdostana ha lasciato intendere in più di una circostanza che il primo sacrificio potrebbe proprio essere quello di ridurre a due le sue discipline. Ma anche da questo punto di vista potrebbe cambiare ancora tanto.

Il programma della squadra femminile

Non ci saranno solo le ragazze del team élite dell’Italia femminile a volare in Argentina (la meta scelta è Ushuaia). Il team delle slalomiste che vede la presenza della giovanissima Anna Trocker insieme a Marta Rossetti, Lara Della Mea e Martina Peterlini partirà per l’Argentina sempre il 23 agosto per fare ritorno il 20 settembre dopo quattro settimane di allenamento. Mentre il gruppo delle altre velociste (Elena Curtoni, Roberta Melesi, Nicol e Nadia Delago, Sarah Taler, Sara Allemand e Theresa Runggaldier) volerà in Sud America dal 2 settembre fino al 2 ottobre.