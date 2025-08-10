Goggia, altro che rivalità con Federica Brignone: spunta un retroscena. Il coach di Sofia svela il clamoroso obiettivo per il 2026

La sciatrice italiana svela il suo inedito programma di allenamenti per la prossima stagione con ginnastica artistica e tiro con l’arco. Allontana il ritiro e su Milano-Cortina non si sbottona

Sofia Goggia sembra più determinata che mai. La sciatrice bergamasca ha scelto la palestra e il lavoro piuttosto che le spiagge per provare a preparare al meglio la prossima stagione dello sci azzurro. E nel corso di un’intervista racconta molti particolari inedito di questo periodo a cominciare dal rapporto con la compagna/rivale Federica Brignone.

Goggia va a tutta: i nuovi allenamenti

Dopo essersi resa protagonista di un recupero quasi miracoloso prima della scorsa stagione, ora Sofia Goggia approccia il 2026 con uno spirito diverso. L’azzurra ha messo da parte infortuni e riabilitazioni e si è concentrata sui suoi allenamenti per essere al top in vista della prossima stagione inserendo anche delle nuove discipline. “Sono a Bergamo e non in spiaggia perché devo prepararmi al meglio a un calendario molto delicato. Quest’anno ho fatto ill solito lavoro ma ho deciso di allenarmi anche in modo diverso. Ho fatto ginnastica artistica per perfezionare salto ed equilibrio e ho preso anche lezioni di tiro con l’arco. Le Olimpiadi? Me lo chiedono in tanti ma voglio pensarci solo a febbraio. Il ritiro? Non ci penso proprio in questo momento”.

Il retroscena con Federica Brignone

A lungo si è parlato della rivalità tra Sofia Goggia e Federica Brignone con le due descritte quasi come “acerrime nemiche”. In realtà la storia è cambiata e molto nel corso delle ultime stagione con le due stelle della nazionale azzurra che sono sembrate molto più vicine nonostante caratteri e approcci allo sci molto diversi. Nel corso dell’intervista rilasciata al quotidiano Libero arriva l’ennesima conferma: “Sono andata a trovare Federica a Torino, so che adesso si è sottoposta alla seconda operazione. Per lei la parte difficile viene adesso. Ma sono sicura che si riprenderà al cento per cento. L’ho trovata come sempre molto positiva”.

L’obiettivo per il 2026

Goggia non vuole pensare ancora a Milano-Cortina, quelle Olimpiadi in casa nel quale ovviamente il sogno è provare a salire sul gradino più alto del podio. Ma negli allenamenti che sta sostenendo la sciatrice bergamasca spunta quello che potrebbe essere un obiettivo clamoroso per la prossima stagione. Nel corso di un’intervista all’Eco di Bergamo, il suo coach Luca Agazzi ha infatti rivelato che Sofia sta lavorando con grande attenzione soprattutto sul gigante, specialità nella quale ha fatto enormi passi in avanti ma in cui gli è sempre mancata la continuità giusta. Goggia nel corso dell’estate sembra aver dato priorità alla tecnica, una scelta che lascia pensare che l’assalto alla Coppa del Mondo generale non è da escludere.