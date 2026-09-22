Dopo il rientro affrettato in Italia, nessun aggiornamento sulle condizioni della sciatrice bergamasca: il 9 ottobre potrebbe essere la data decisiva ma il timone cresce

Cosa è successo a Sofia Goggia? La sciatrice bergamasca ha chiuso la sua preparazione in Sud America e ha fatto ritorno in Italia per quello che è stato descritto come un “malessere”, ma dal momento del rientro non c’è stato nessun aggiornamento sulle sue condizioni. L’Italia aspetta di conoscere anche il futuro di Federica Brignone, che la giovane Aicher non esclude dalle pretendenti alla Coppa del Mondo.

Goggia, il silenzio sulle condizioni

Il ritorno in Italia improvviso ma soprattutto il silenzio sulle condizioni. Sofia Goggia ha spaventato i suoi tifosi dopo aver deciso di tagliare il ritiro di preparazione in programma in Sud America. Si è parlato di un virus per la bergamasca e della necessità di sottoporsi a nuovi accertamenti, una situazione che di giorno in giorno sembra sempre più avvolta nel mistero, a cominciare dalle prime comunicazioni. La notizia del suo ritorno in Italia infatti è stata comunicata solo dopo che alcuni giornalisti avevano già rivelato la notizia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Sofia: spunta una data decisiva

Dopo il suo rientro in Italia, l’aspettativa era quella di una dichiarazione che facesse chiarezza sulle condizioni di Sofia Goggia, invece non c’è stato nulla di tutto questo. La bergamasca ha scelto la strada del silenzio anche sulle sue pagine social, una scelta decisamente insolita per un’atleta che è sempre stata molto aperta con i suoi follower. Per molti la data decisiva è quella de 9 ottobre quando l’azzurra è attesa al Festival dello Sport di Trento per una manifestazione che la vede impegnata anche come testimonial della Fisi e della Atomic. L’Italia trema per le condizioni di una sua big, anche perché anche la situazione dell’altra stella azzurra, Federica Brignone, è tutto fuorché delineata.

Aicher non si fida di Brignone: “C’è anche lei”

La Coppa del Mondo è ormai prossima alla sua data di inizio. Tra le grandi protagoniste dell’ultima stagione e sicuramente attesa per la prossima c’è Emma Aicher. La sciatrice tedesca ha a lungo conteso la Coppa del Mondo generale alla fuoriclasse Mikaela Shiffrin e si candida a essere una delle potenziali vincitrici anche in questa stagione. La sua capacità di essere competitiva in tutte le specialità la rende un’atleta unica nel panorama dello sci femminile. Ma per il momento sembra non voler prendersi il ruolo di favorita: “Per la classifica generale basta essere dominanti anche in una sola disciplina come Shiffrin in slalom ma è chiaro che avere almeno tre discipline ti permette di giocartela più facilmente. Ma sono in tante che possono vincere, da Rast a Colturi ma anche Goggia e Scheib. Brignone che presto sarà pronta potrà essere un’altra candidata”.