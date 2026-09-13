La decisione della bergamasca di tornare in Italia dopo un malore crea preoccupazione in vista del debutto, Sofia avrebbe anche avuto un dissidio con il suo nuovo skiman

Un fulmine a ciel sereno che arriva dalla lontana Argentina. Sofia Goggia è stata costretta ad accorciare in maniera significativa la sua preparazione sulle nevi sudamericane a causa di un malore e ha fatto ritorno immediato in Italia. Le parole del direttore tecnico della nazionale azzurra però non chiariscono cosa sia successo e se ci sono rischi che la bergamasca possa saltare il primo appuntamento della stagione, il gigante di Soelden.

Il ritorno immediato in Italia

Una notizia che è rimbalzata subito in Italia anche se la genesi risale alla giornata di venerdì. Sofia Goggia sarebbe stata vittima di un malore nel corso della trasferta della nazionale italiana a Ushuaia e avrebbe deciso in accordo con il medico azzurro Andrea Panzeri, di fare ritorno in Italia per sottoporsi a esami accurati. Dopo che sono trapelate le prime informazioni è arrivato anche il comunicato della FISI sulla vicenda che però non ha chiarito cosa sia successo davvero all’azzurra.

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Il chiarimento del dt Rulfi

Alla Gazzetta dello Sport, è Gianluca Rulfi (direttore tecnico dello sci femminile) che prova a fare chiarezza su quanto sia avvenuto alla campionessa bergamasca. Il tecnico minimizza, prova ad abbassare il livello della preoccupazione ma non rivela fino in fondo quello che è successo e le condizioni dell’azzurra: “Ha avuto un problema di stanchezza, non c’è nulla di traumatico. Semplicemente non sta bene e non si sentiva in condizioni di potersi allenare. Non aveva senso restare lì e magari anche rischiare di farsi male, si è preferito tornare e riprogrammare tutto. Perché è tornata in Italia? Qui in Argentina le tempistiche per fare esami approfonditi sarebbero state troppo lunghe. Sofia fino a qualche giorno fa stava bene, si è allenata in tutte le discipline anche in slalom. Può capitare che si inceppi qualcosa. Abbiamo fatto due o tre giorni di stop per capire se riusciva a riprendersi invece questa stanchezza non passava. Forse è colpa di un virus”.

I dissidi con il nuovo skiman e i dubbi su Soelden

Difficile pensare che a oltre un mese di distanza dalla prima gara della Coppa del Mondo, Sofia Goggia possa rischiare di non essere presente al gigante di Soelden. Ma anche le parole di Rulfi non chiariscono con certezza cosa sia successo e quali sono le condizioni della campionessa bergamasca. Se ne saprà di più dopo gli esami a cui si sottoporrà in Italia che potrebbero chiudere una vicenda che desta comunque un po’ di preoccupazione. Ma dalla Gazzetta arriva anche un altro retroscena, il quotidiano sportivo riporta infatti alcune v coi su possibili divergenze tra l’azzurra e il suo nuovo skiman, il 29enne altoatesino Markus Gufler che proprio da questa stagione prende il posto del collaboratore storico Barnaba Greppi. Goggia dopo la scorsa stagione ha infatti deciso di rivoluzionare il suo team, un retroscena questo che però potrebbe non avere nulla a che fare con la decisione di tornare in Italia.