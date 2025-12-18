Val d’Isere, spettacolo Goggia: da urlo nella prova di discesa. Brignone, la strategia a sorpresa per le Olimpiadi

La sciatrice bergamasca ha fatto segnare il miglior tempo nella prima prova della libera in Val d’Isere ma Vonn è a caccia di imprese mentre per Brignone si profila un percorso particolare in direzione Milano-Cortina

Sofia Goggia lancia il suo avvertimento. In Val d’Isere la sciatrice bergamasca vuole cogliere la prima vittoria della sua stagione e la prima prova cronometrata in discesa conferma le sue aspirazioni. Miglior tempo con distacchi importanti su tutte le altre e quel pericolo Vonn che però continua a incombere. Intanto la Fisi ha deciso la strategia per il ritorno alle gare di Brignone.

Val d’Isere, Goggia mette tutte in fila

E’ il momento di rompere il tabù della vittoria. Dopo due podi a St. Moritz, Sofia Goggia ora va a caccia della prima vittoria della stagione sulla pista della Val d’Isere. La prima prova cronometrata conferma le ambizioni della bergamasca che ha subito messo le cose in chiaro facendo registrare il miglior tempo di giornata davanti al gruppo delle statunitensi con Breezy Johnson in seconda posizione e Jacqueline Wiles in terza. E al quarto posto si affaccia una sempre più rinata Lindsey Vonn. Si tratta solo di prove, quindi è giusto contenere aspettative ed entusiasmo ma Goggia fa ben sperare.

Risultati decisamente meno convincenti per le altre azzurre, la seconda delle migliori è stata Elena Curtoni che ha chiuso al 14esimo posto a 1”85 da Goggia, ancora più dietro Laura Pirovano con un distacco superiore ai due secondi.

L’ultimo esame di Sofia

Gli esami in pista non finiscono mai, quelli all’università invece sembrano essere arrivati alla conclusione per Sofia Goggia. La sciatrice italiana si divide tra l’impegno sugli sci e la vita accadano e sui social ha rivelato di aver ormai quasi concluso il suo iter universitario: “Lunedì sono scesa a Roma per dare l’ultimo esame in conclusione al mio percorso universitario in Scienze politiche alla Luiss di Roma. Per poter sostenere questi 25 esami, sfruttando le uniche sessioni in cui potevo darli, ci sono voluti impegno, energie, dedizione ma anche un metodo di studio che all’inizio faticavo a trovare. Grazie a chi mi ha indicato la strada e un augurio a tutti gli atleti che stanno studiando e a chi con coraggio deciderà di intraprendere questo percorso”.

La strategia della Fisi per Brignone

Federica Brignone ha rimesso gli sci da qualche settimana. La campionessa valdostana sta cercando un recupero che sarebbe quasi miracoloso in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina ma ovviamente tutto va affrontato con la necessaria cautela vista la severità dell’infortunio che ha subito lo scorso aprile. Nelle ultime settimane il livello di ottimismo in casa Fisi è aumentato in maniera esponenziale al punto che la Federazione italiana avrebbe in menta una strategia molto precisa per la sciatrice azzurra.

Nei giorni scorsi si è parlato del rischio che Federica Brignone corre se non partecipa a nessuna gara nel corso di questa stagione di Coppa del Mondo. A rassicurare tutti ci prova il direttore tecnico della nazionale italiana Gianluca Rulfi alla Gazzetta dello Sport ha rivelato la strategia per la Tigre: “Anche se non dovesse disputare alcun gigante dei 4 in programma fino alle Olimpiadi non uscirebbe comunque dal gruppo delle migliori 15. La nostra idea è che potrebbe partecipare a qualche gara solo da apripista magari a Plan de Corones o a Crans Montana”.