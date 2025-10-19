Goggia raccoglie l’eredità di Brignone: il segreto svelato e l’obiettivo olimpico. Ma la sentenza di De Chiesa è spietata

Sofia Goggia torna a parlare della stagione che sta iniziando e svela un segreto che la lega a Federica Brignone: “Ci ha insegnato che si scia forte ogni weekend”. De Chiesa: “Non penso che Brignone ci sarà ai Giochi”.

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un’eredità pesante che rischia di ricadere su tutto il resto della squadra azzurra, a cominciare da Sofia Goggia. Federica Brignone continua il suo lavoro per riuscire a essere ai nastri di partenza delle Olimpiadi di Milano-Cortina, alcuni giorni sono positivi e danno speranza, altri invece sembrano andare in direzione opposta. Ma una sua assenza significa che saranno le altre a dover fare un passo in avanti a cominciare proprio da Goggia.

La strategia di Sofia

Già nel corso degli ultimi mesi Sofia Goggia ha rivelato di non aver bruciare le tappe. Nel suo programma c’è quello di fare una stagione di altissimo livello e poi dedicare tutti i suoi pensieri ai Giochi olimpici italiani e la conferma arriva nelle parole del media day della FISI: “Il segreto per arrivare in forma a febbraio sta nell’essere concentrati tappa dopo tappa e gara dopo gara. Ora sarà importante rimanere focalizzati su quello senza che la testa corra avanti di mesi. In questi mesi ho lavorato bene e la scorsa stagione è stata solida”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il segreto svelato e le parole su Brignone

Nel corso degli ultimi anni si è parlato molto della presunta rivalità tra Sofia Goggia e Federica Brignone, qualche screzio c’è stato ma ora sembra assolutamente parte del passato: “Federica ci ha segnato che il segreto è proprio quello di sciare ogni weekend forte. L’atleta più attesa della squadra italiana alle Olimpiadi? Non ci ho mai pensato ma forse è così. Se ci fosse stata Federica Brignone forse questa attesa l’avremmo divisa in due. Aspettiamo il momento in cui lei tornerà sulla neve, poi le cose potranno andare in modo diverso rispetto alla situazione attuale”.

Il parere di De Chiesa

La speranza di tutti è quella di rivedere in pista il prima possibile Federica Brignone ma con la stagione dello sci ormai alle porte, la possibilità di vedere la campionessa della Coppa del Mondo generale del 2025 ai nastri di partenza sembra sempre più lontana. E anche l’opinionista Rai, Paolo De Chiesa, sembra davvero pessimista sulla possibilità di vedere la valdostana ai nastri di partenza delle Olimpiadi di Milano-Cortina: “Stiamo parlando di una fuoriclasse che mancherà tantissimo ma io credo che quest’anno lei non correrà e penso che non ci sarà neanche alle Olimpiadi. Che senso avrebbe gareggiare se non è al 100%? Abbiamo una Sofia Goggia fantastica, questa può essere veramente la sua stagione d’oro nelle discipline velooci”.