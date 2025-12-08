Goggia flop in gigante: "Ora arrivano le mie gare". Senza Brignone, Gut e Macuga può dominare discese e SuperG

Anche a Tremblant piazzamenti poco esaltanti per Sofia, ma la stagione della velocità in Coppa del Mondo deve ancora iniziare. Tante le avversarie fuori gioco, compresa Shiffrin.

Pochi acuti per Sofia Goggia nelle prime gare della stagione 2025-26 di Coppa del Mondo. I primi giganti della Coppa del Mondo 2025-26 non hanno regalato troppe soddisfazioni alla campionessa bergamasca, che ha chiuso lontano dalle prime posizioni e non è mai stata seriamente in lotta per un piazzamento sul podio. Si sa, il gigante non è la specialità prediletta da Goggia, che però spesso ha trovato il modo di piazzare imprese sensazionali, o comunque di accomodarsi tra le prime tre. Dal prossimo fine settimana, comunque, si cambia musica. Arrivano le prove veloci, quelle che Goggia predilige.

Goggia, l’ottavo posto a Tremblant miglior risultato in gigante

Il bilancio dei quattro giganti stagionali a cui ha preso parte Goggia è magro, se non magrissimo. Nella prova d’esordio di Soelden, in Austria, Sofia è uscita nel corso della prima manche. Delusione anche a Copper Mountain, negli Stati Uniti, quando ha chiuso con un anonimo 17mo posto. Nella “doppietta” di Mont Tremblant, in Canada, la campionessa di Bergamo ha mostrato progressi, senza però trovare l’auspicata continuità. Nel primo gigante di sabato ha ottenuto un onorevole ottavo posto. In quello di domenica ha mancato l’accesso tra le prime dieci per un solo centesimo. Undicesima.

L’ammissione di Sofia: “Bilancio senza infamia e senza lode”

“È stata una prova sulla falsariga di quella di sabato“, ha spiegato Goggia nel consueto report di fine gara pubblicato dalla FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali. “Nella prima manche ne ho combinate tante, nella seconda il ritmo era più incalzante e mi sono adattata meglio. Il bilancio di questa trasferta – ha concluso Sofia – è senza infamia e senza lode. C’è qualcosa di positivo, adesso torniamo in Europa dove arrivano le mie gare“. Già, le sue gare. Quelle veloci. A cominciare dal trittico di St. Moritz, in Svizzera. Venerdì 12 e sabato 13 dicembre sono in programma le prime discese libere della stagione, domenica 14 il primo SuperG.

Discesa libera e SuperG, un’occasione d’oro per Sofia Goggia

Le specialità più veloci sono quelle in cui Goggia si esprime tradizionalmente meglio, anche se – come detto – più volte in carriera è stata performante anche nel gigante. Nei SuperG e nelle discese, per giunta, potrà “approfittare” dell’assenza delle rivali più pericolose. A St. Moritz e nelle gare successive, infatti, non ci saranno – ahimé – Federica Brignone, che sta provando disperatamente a rientrare per Milano Cortina, Lara Gut-Behrami e Lauren Macuga, che hanno chiuso anzitempo la loro stagione. Nel caso della ticinese, forse, addirittura la carriera. E in più mancherà Mikaela Shiffrin, che da qualche tempo corre – al massimo – qualche SuperG, frenata dalle paure dopo l’ultimo incidente.