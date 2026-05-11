Goggia a Che Tempo Che Fa, Fazio sulla rivalità con Brignone: “E’ ora di smetterla”. L’ultima operazione e il ricordo di Zanardi

La campionessa bergamasca ospite della trasmissione di La7 rivela il suo ultimo intervento chirurgico (“Un segno del destino”) e scherza con Federica Pellegrini

Sofia Goggia, la dottoressa. La sciatrice bergamasca è stata ospite dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio con un’intervista nella quale è tornata a parlare della sua ultima stagione, degli infortuni che l’hanno tormentata in passato ma anche di Federica Brignone e di Alex Zanardi, e a raggiungerla in studio un’altra leggenda dello sport italiano come Federica Pellegrini.

L’ultima stagione e il nuovo intervento

Una stagione chiusa con una Coppa del mondo di specialità, la prima di Sofia Goggia in supergigante ma per certi versi è sembrata proprio l’azzurra a essere molto severa nel giudizio della sua annata: “E’ stata molto difficile a livello mentale, forse avrei potuto ottenere di più ma forse avrei potuto ottenere di meno. Ma quando chiudi la stagione con una Coppa di specialità e una medaglia olimpica non puoi essere insoddisfatta”.

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Gli infortuni hanno segnato la carriera della sciatrice bergamasca che da Fazio rivela di essersi sottoposta anche a un’altra procedura: “Mi sono ritrovata a essere infortunata già a 14 anni, quindi le difficoltà degli infortuni mi abbiano reso quella che sono e mi abbiano forgiato nel carattere. Li ho sempre visti come un’opportunità in più. Anche due settimane fa mi sono dovuta sottoporre a una piccola operazione. Ho deciso di farlo dopo che ho fatto le scale al Vaticano, dopo la benedizione del Papa, l’ho presa come un segno del destino. L’infortunio più pesante è stato quello di due anni, e mi sono rivolta a uno dei più grandi come Baggio. Lui che lega molto gli infortuni a un fatto spirituale e anche io ho la stessa visione. Mi ha detto che il mio destino era nelle mie mani, sentirlo dire da lui è una cosa speciale”.

La rivalità con Brignone, Fazio: “Bisogna smetterla”

Inevitabile un passaggio sulla presunta o reale rivalità con Federica Brignone, che è tornata al centro del dibattito dopo che l’intervista della valdostana a Belve non è andata in onda proprio in virtù di alcuni passaggi su Goggia che la campionessa olimpica avrebbe voluto veder eliminati. E sulla situazione è proprio Fabio Fazio a tornare provando a chiudere definitivamente la diatriba: “Salutiamo Federica Brignone, così smettiamo ogni volta questa rivalità che ogni tanto esce fuori, anzi siete anche venute qua insieme”.

E Goggia risponde: “Negli ultimi anni lo sci femminile ha ricoperto il ruolo della valanga azzurra, non con quella entità ma lo stiamo facendo ancora. Fa bene Federica a non voler smettere, alla fine la vita da atleta è da privilegiate. Sappiamo che il nostro tempo è determinato ma bisogna sfruttare il momento finché siamo vincente e riusciamo a esprimerci in una determinata maniera”.

Il ricordo di Alex Zanardi

A raggiungere Sofia Goggia nello studio di Fabio Fazio, un’altra leggenda dello sport azzurro come Federica Pellegrini. Si parla di nuoto e di sci ma il pensiero va immediatamente ad Alex Zanardi, scomparso qualche giorno fa e che ha lasciato un vuoto enorme nel mondo dello sport italiano: “Zanardi è stato un esempio di resistenza, di tendere sempre il limite dimostrando sempre quella propensione di dare sempre il di se stesso. Penso che sia il lasciato che ha dato a me e a tutti noi atleti. Ed è una cosa di cui gli siamo tutti grati”.