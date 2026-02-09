Goggia vuole il bis: decisa la coppia in combinata. Speranze Italia dopo il flop maschile, attesa per D’Antonio e Trocker

La delusione della combinata a squadre maschile va archiviata in fretta in casa Italia. Neanche il tempo di riprendersi dalle emozioni di questi giorni che già si torna in pista per sognare e sperare. Sofia Goggia dopo il bronzo conquistato in discesa vuole provare a fare doppietta anche nella prova a squadre, con l’Italia che qualche speranza di medaglia può provare a cullarla.

Goggia con Della Mea: decise le coppie azzurre

Non sarà semplice per l’Italia riuscire a centrare il secondo podio nello sci alpino femminile. Ma con Sofia Goggia c’è sempre la possibilità di sperare. Così come in ambito maschile, il tallone d’achille azzurro restano le prove tecniche ma a far compagnia a Sofia “Braveheart” in questa caccia alla medaglia ci sarà Lara Della Mea. La 27enne di Tarvisio sta disputando la migliore stagione della sua carriera, sembra aver trovato una maturità tecnica e mentale che le hanno permesso di ottenere i migliori piazzamenti di sempre in Coppa del Mondo. E se Sofia dovesse consegnargli una prova in discesa super, l’assalto al podio non sarebbe un affare impossibile. L’altra coppia che può sperare di avvicinarsi alle migliori è quella formata da Laura Pirovano e Martina Peterlini che però hanno un ruolo da outsider.

Il debutto olimpico di Trocker e D’Antonio

Si è detto e si è scritto moltissimo sulle convocazioni di Anna Trocker e di Giada D’Antonio. La scelta dei vertici del ciclismo italiano, proprio in virtù della combinata più che della prova individuale, ha destato più di una perplessità. In stagione Alice Pazzaglia e Giulia Valleriani hanno fatto sicuramente meglio, potevano sperare in un piazzamento anche nella prova individuale. Ma la scelta è ricaduta sulle due giovanissime, forse anche in virtù di quanto accaduto con Lara Colturi che dopo essere stata frenata a lungo, alla fine ha deciso di rompere gli indugi scegliendo la bandiera dell’Albania. Per le due ragazze sarà sicuramente un momento emozionante. Anna farà coppia con Nicol Delago, mentre la 16enne napoletana con la sorella Nadia.

Come previsto non ci sarà al via Federica Brignone che dopo la fatica di domenica ha preferito prendersi un po’ di riposo in vista di SuperG del gigante. Oggi a Cortina si è tenuta anche una prova di discesa che ha visto però solo 11 atlete al via con Nadia Delago che ha fatto meglio di Elena Curtoni e si è presa il posto in combinata.

USA già con l’oro al collo?

Gli Stati Uniti si presentano al team combined con la squadra, anzi le squadre da battere. L’assenza di Lindsey Vonn, dopo la spaventosa caduta in discesa, si fa sicuramente sentire. Ma la coppia formata da Breezy Johnson (campionessa olimpica e mondiale in discesa) e da Mikaela Shiffrin sembra destinata a salire sul gradino più alto del podio. E chance importanti sono anche quelle del secondo team formato da Jackie Wiles e da Paula Moltzan. Ma tra le favorite c’è anche la Germania con Emma Aicher e Lena Duerr che si candidano a una piazza sul podio. Occhio anche alla Svizzera che può contare su delle slalomiste di alto livello come Rast e Holdener e all’Austra che con Huetter e Truppe potrebbe diventare la sorpresa.