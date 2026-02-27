Goggia come a Milano Cortina, è terza a Soldeu: Sofia batte Aicher e tiene aperta la Coppa. Ora testa al superG

Ottima prestazione di Goggia, che chiude vicinissima a Suter e Ortlieb e conquista un terzo posto in discesa libera come a Milano Cortina. Ittime sensazione per Sofia in vista dei supergiganti

Secondo terzo posto consecutivo in discesa libera dopo quello che gli ha regalato la medaglia di bronzo a Milano Cortina per Sofia Goggia, che al ritorno in Coppa del Mondo ha conquistato il gradino più basso del podio mettendosi alle spalle le rivali per la Coppa di specialità Emma Aicher e Kira Weidle-Winkelmann. Una prova convincente per l’azzurra, soprattutto in vista dei supergigante che andranno in scena nei prossimi due giorni e dove guida la classifica dei specialità.

Ritorno al successo per Suter, Goggia vicinissima ma terza

La protagonista di giornata è stata senza dubbio Corinne Suter, che dopo due anni travagliati a causa di infortuni e problemi fisici è tornata al successo in discesa libera trionfando nella prima gara di Coppa del Mondo post Olimpiadi a Soldeu, dove grazie al tempo di 1:31.62 si è messa alle spalle Nina Ortlieb e Sofia Goggia. Un podio molto ravvicinato, con l’azzurra che ha pagato un ritardo di qualche decimo di troppo all’inizio e una velocità leggermente ridotta in un punto fondamentale che le sono costati quei miseri 24 centesimi dal primo posto. Una prestazione comunque che lascia Goggia soddisfatta come si evince dalle sue parole a Rai: “Questa pista è molto piatta nella parte alta, sono riuscita a contenere, poi sotto ho recuperato ma non abbastanza. Un’altra prova solida”.

Goggia riapre la classifica di Coppa di discesa

Un risultato che permette a Goggia di riaprire la classifica di Coppa di specialità, che con lo stop forzato di Lindsey Vonn è tornata pienamente in bilico. Il terzo posto ha permesso a Sofia di accorciare sulle dirette rivali, ovvero Aicher e Weidle-Winkelmann, che hanno chiuso rispettivamente al quarto e undicesimo posto, pagando dunque 10 e 34 punti rispetto all’azzurra, che sale al quarto posto complessivo, con 66 punti di distanza a tre appuntamenti dalla fine dalla tedesca, punto di riferimento essendo la prima inseguitrice di Vonn.

Ora gli appuntamenti di superG per blindare la Coppa

La bella gara di oggi lascia sensazioni positive anche in vista degli appuntamenti di superG che si terranno nei prossimi due giorni sempre a Soldeu (uno dei quali è il recupero di quello cancellato a Zauchensee). Se in discesa libera Goggia è chiamata a una sorta di miracolo per aggiudicarsi la Coppa di specialità, in supergigante invece guarda tutti dall’alto al basso in classifica, con un vantaggio di 60 punti sulla seconda Alice Robinson.

Due ottimi risultati in Andorra permetterebbero a Goggia di affrontare poi gli ultimi due appuntamenti di superG (in Val di Fassa l’8 marzo e a Lillehammer il 22 marzo), dove non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare quella che sarebbe la sua prima Coppa di specialità in superG dopo le quattro conquistate in carriera in discesa libera.