Goggia, riscatto a St. Moritz ma Vonn le è ancora davanti: siparietto, Sofia e Lindsey "rosicano" per Aicher

Sofia e Lindsey per la prima volta insieme sul podio dopo il rientro dell'americana: il retroscena raccontato dalla bergamasca e l'annuncio sul ritiro di "Wonder Woman".

Entrambe sul podio, come nelle più belle favole. Anche se sul gradino più alto s’è accomodata la terza incomoda, Emma Aicher, la tedesca che ha “rovinato la festa” a Sofia Goggia e Lindsey Vonn. Due campionesse, ma anche e soprattutto due amiche. La bergamasca era reduce da un sostanziale flop, il quarto posto nella prima discesa libera di St. Moritz a oltre un secondo dalla Wonder Woman a stelle e strisce, tornata invece al successo – contro ogni pronostico e logica – a 41 anni suonati. Nella discesa bis, Goggia terza – e più vicina al successo – e Vonn seconda. Entrambe soddisfatte, ma con un pizzico di amarezza per la vittoria sfumata.

Discesa libera St. Moritz, Goggia spiega l’errore

“Peccato per quel piede sinistro nella lunga, era fondamentale per portare fuori velocità solo che sono entrata molto veloce e poi non sono riuscita a invertire e prendere bene il piede con solidità”, la spiegazione tecnica di Goggia ai microfoni della Rai del piccolo – decisivo – errore di giornata. “Cerano un po’ di onde, il terreno muoveva un po’ e quindi mi son fatta portare bassissima”, ha aggiunto la bergamasca. “Però comunque ho cercato di spingere il più possibile, nonostante fossi non in terza, ma in quarta corsia. Sono comunque soddisfatta della prestazione e anche del risultato, il podio oggi c’è“.

Sofia in ripresa: il gap da Lindsey è di 5 centesimi

Quindi un’analisi più generale: “Vengo da due mesi dove ho fatto prevalentemente solo gigante, in America le temperature erano talmente alte che non è stato possibile allenarci in velocità. Non è assolutamente una scusa, l’ho già ribadito più volte, ma non c’era la pista, non c’era la neve ed era da tanto che non mettevo gli sci da discesa. Nonostante tutto oggi sono arrivata a cinque centesimi da Lindsey, con un errore abbastanza importante. Quindi direi che ci siamo. Secondo me la confidenza in questa disciplina viene giro dopo giro, è un rodaggio su se stessi continuamente. E stavolta posso ritenermi soddisfatta”.

Goggia promette battaglia, Vonn annuncia il ritiro

Quindi il siparietto con l’americana. “Ero a Salisburgo quando si parlava del rientro di Lindsey, la chiamo e mi dice che dopo la protesi sta meglio di quando ha smesso: vuol giocarsi una chance per Cortina. Le dico: ‘Se c’è qualcuna che ce la può fare, sei tu’. E in quella chiamata le dico anche che sarebbe un sogno essere sul podio insieme. Lei mi fa: ‘Teniamocelo come obiettivo’. Oggi ci siamo, ma ho visto la sua faccia: la verità è che a lei piace vincere, proprio come a me“. Tutta colpa di Aicher, ma Goggia avverte: “Domani in SuperG sarà una bella lotta, ci riproveremo”. Da Vonn, invece, un’ammissione di colpa e un annuncio: “Peccato, abbiamo sbagliato allo stesso punto io e Sofia. Comunque vada questa sarà la mia ultima tre giorni a St. Moritz, alla fine della stagione mi ritiro. Stavolta sul serio”. Ma chi le crede?