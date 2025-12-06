Goggia snobbata dalla RAI, l’assenza di Brignone pesa: oscurata la seconda manche del gigante. L’Italia domina in Coppa Europa

La seconda manche dello slalom gigante di Tremblant in programma alle ore 20 andrà in onda solo sul web, la RAI dà precedenza agli Europei di nuoto e alla finale di Sara Curtis

No Brignone, no party. La seconda manche del gigante femminile di Tremblant in Canada infatti non verrà trasmessa in chiaro dalla Rai che ha decido di rendere visibile l’evento solo sul web. Uno schiaffo nei confronti di Sofia Goggia e del resto della squadra femminile proprio nella stagione che conduce alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

La scelta della RAI

Tanti eventi in contemporanea, la presenza del telegiornale e alla fine a essere sacrificate sono le azzurre dello sci alpino. La televisione di stato hai infatti comunicato che non trasmetterà in diretta la seconda manche del gigante femminile di Tremblant in programma oggi alle ore 20. La precedenza è stata infatti assegnata agli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino con le finali che sono invece in programma dalle 19 e che vedranno in vasca anche Sara Curtis. Gli appassionati italiani potranno seguire l’evento in diretta su Eurosport 1, Discovery+ e su Dazn. A pesare sulla scelta la coincidenza dell’orario con il telegiornale di Rai 2, il canale deputato alla trasmissione in chiaro degli eventi sportivi.

Le speranze azzurre in Canada

L’assenza di Federica Brignone si fa pesante anche dal punto di vista della visibilità televisiva. L’avvio di stagione delle azzurre, prive in gigante anche di Marta Bassino, non è stata esattamente esaltante con la sola Asja Zenere capace di ottenere risultati di prestigio. Per Sofia Goggia la prova di Tremblant rappresenta un test sui progressi fatti in gigante in questa stagione, disciplina nella quale eccelle in allenamento ma in cui continua a fare fatica in gara.

La tripletta in Coppa Europa: trionfa Alice Pazzaglia

Negli ultimi giorni grande attenzione è stata riservata al talento emergente di Giada D’Antonio ma l’Italia continua a lavorare anche in chiave futura e lo fa anche attraverso la Coppa Europa. Il circuito continentale è spesso l’occasione per riuscire a mostrare il proprio talento senza dover superare l’ostacolo di numeri di pettorale troppo alti. Un’occasione che oggi hanno sfruttato alla grande le atlete azzurre che hanno centrato una clamorosa tripletta nel gigante di Mayrhofen. La vittoria è andata alla 23enne Alice Pazzaglia che ha dominato la gara rifilando quasi mezzo secondo di distacco alla valdostana Carole Agnelli mentre al terzo posto si è piazzata Laura Steinmair. A differenza di Alice Pazzaglia, le altre due azzurre sul podio non rientrano più nel gruppo delle squadre azzurre.