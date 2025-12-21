Goggia, riscatto in Super G: "Dopo la discesa ho pianto". Gli sms a Gasperini e Tomba e il siparietto con Vonn

La rivelazione di Sofia dopo il successo liberatorio in Val d'Isere che chiude il momento no: "Ho scritto al Gasp, ci sentiamo sempre, ha dato tanto alla città di Bergamo".

Dopo aver toccato il punto più basso, è tornata subito davanti a tutte. Di prepotenza, con una prestazione super, anche se a fine gara dirà: “Ho sciato con molto margine, potevo far meglio. Se scio così rischio di chiudere quarta o quinta”. Invece ha vinto Sofia Goggia, ha fatto suo il Super G di Val d’Isere e s’è messa alle spalle un periodo no fatto di delusioni in serie, atroci beffe e imprevedibili flop. La campionessa di Bergamo è di nuovo lì, sul gradino più alto del podio. Ventisettesima vittoria in carriera per lei in Coppa del Mondo. Forse quella più carica di significati, dopo una prima parte di stagione povera di acuti.

Super G Val d’Isere, Goggia davanti a Robinson e Vonn: quarta Curtoni

Goggia ha chiuso in 1’20”24 lasciandosi alle spalle le rivali più temibili, Alice Robinson e Lindsey Vonn. La neozelandese ha chiuso a 15 centesimi, l’americana a 36. Piccola beffa per Elena Curtoni, quarta a 73 centesimi e fuori dal podio per appena 37. Più indietro le altre azzurre: Roberta Melesi tredicesima a un secondo e cinque centesimi, Laura Pirovano diciassettesima a uno e 22, Sara Allemand a punti con la 26ma posizione. Una festa azzurra in terra francese, insomma. Soprattutto per Goggia che, come confiderà ai microfoni Rai, dopo la terribile delusione dell’ottavo posto in discesa ha vissuto momenti di grande sconforto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il siparietto Goggia-Vonn: Sofia ha restituita la lezione a Lindsey

“Ho fatto così con la mano perché ho sciato con molto margine, sono stata molto abbondante“, il primo commento a gara ancora in corso. “La gara forse è stata anche condizionata dal vento. Non è finita, vediamo”, l’altro commento dettato anche dalla scaramanzia. Tutto, infatti, è filato liscio, nonostante – appunto – un ventaccio capace di spostare anche un gigantesco gonfiabile di un noto formaggio italiano sponsor della kermesse, circostanza che ha costretto a una lunga interruzione. “Non si può essere insoddisfatti quando si fa un altro podio”, le parole di Lindsey Vonn. “Sapevo di aver fatto un errore in alto e sapevo che Sofia aveva fatto un altro podio. Ci ha dato una lezione”. “Qualche volta lo faccio anch’io”, la replica di Goggia.

I messaggi a Gasperini e Tomba e la rivelazione: “Dopo il flop ho pianto un’ora”

Il siparietto è proseguito davanti ai microfoni Rai: “Siamo amiche, siamo rivali, ma questa sfida ci carica a vicenda ed è bello anche per chi ci guarda”, ha spiegato Vonn. “St. Moritz ci ha dato una bella sveglia ed è bello che ci sia questo stimolo a far meglio”, ha confermato Goggia. Che poi ha rivelato: “La discesa per me è stata emotivamente molto dura, ho pianto un’ora il pomeriggio per l’occasione buttata. L’ho scritto anche a Gasperini: ‘Il dolore dell’oggi è la benzina del domani’. Ci scriviamo sempre, ha dato tanto alla città di Bergamo anche se adesso allena la Roma”. Anche con Tomba piovono sms: “Quando arrivo seconda o terza mi scrive: ‘Sofia, fai sempre regalini’. Adesso basta, regalini non ne faccio più“.