Tarvisio, allarme Goggia nelle prove di discesa: Vonn è un pericolo, bene Nadia Delago. Brignone verso l’esordio in Coppa

La bergamasca chiude la sua prestazione sulla pista di Prampero con il 24esimo tempo e scatta un segnale d’allarme per la gara di sabato. Brignone rinuncia a Tarvisio: c’è il gigante di Kronplatz nel mirino

Sofia Goggia fa fatica a Tarvisio. La bergamasca era una delle più attese nella prima prova di discesa sulla pista italiana invece chiude lontanissima dalle migliori. Giornata di studio per lei ma un po’ di preoccupazione cresce. Federica Brignone dopo aver rinunciato alle due tappe italiane di velocità potrebbe esordire in gigante in programma martedì 20 a Kronplatz. Sarebbe un segnale importantissimo verso Milano-Cortina.

Allarme Goggia a Tarvisio

Sofia Goggia continua a litigare con le prove in discesa. A Zauchensee, la bergamasca ha fatto fatica in prova in un fine settimana tormentato dal maltempo e ancora più fatica in gara. Dopo la cancellazione del SuperG ci si aspettava un riscatto già a cominciare dalle cronometrate di Tarvisio, invece è arrivata una prestazione da dimenticare per la bergamasca che ha chiuso la sua prestazione con il 24esimo tempo e un distacco di 2”72 dall’austriaca Ortlieb. Certo si tratta solo di prove e può cambiare ancora tutto ma suona un campanello d’allarme che non bisogna ignorare.

Nadia Delago migliore delle azzurre, Vonn è un pericolo

A dominare la prima prova cronometrata a Tarvisio è stata l’austriaca Nina Ortlieb che rifila un distacco importante alla tedesca Weidle-Winkelmann e alla compagna di squadra Cornelia Huetter. La migliore delle italiane è Nadia Delago che si piazza al quarto posto pur con un ritardo che supera il secondo. Nelle prime posizioni, precisamente settima, la solita infinita Lindsey Vonn che si candida a essere una delle protagoniste nella gara di sabato. Ancora consistente la prova di Laura Pirovano che chiude in 11esima posizione e che spera di riuscire a rompere la maledizione podio proprio in Italia. Tra le altre azzurre c’è il 17esimo tempo di Nicol Delago, il 31esimo di Roberta Melesi, lontanissima Elena Curtoni (38esimo tempo).

Brignone sguardo puntato su Kronplatz

Le possibilità di vederla in gara a Tarvisio erano al limite del sogno ma c’è chi sperava. Federica Brignone non ha nessuna intenzione di bruciare i tempi per il suo recupero e la sensazione anche in vista di Milano-Cortina, è che la valdostana possa concentrare grande attenzione soprattutto al gigante. Per questo motivo l’azzurro non figurava nella lista FIS prima della prova di discesa libera in programma in vista del weekend italiano. Ora lo sguardo va su Kronplatz, penultimo gigante prima delle Olimpiadi. Potrebbe essere l’occasione per Brignone di tornare in gara. Più difficile vederla a Spindleruv Mlyn nella gara in programma il 24 (trasferta un po’ complicata) e ancor meno nelle due prove di Crans Montana che chiudono il mese di gennaio.

