Goggia, tifosi in ansia dopo la brutta caduta: la rabbia di Sofi, le scuse a Della Mea e le sensazioni per il SuperG

Attimi di grande paura in occasione della discesa libera della combinata a squadre femminile, durante la quale Sofia Goggia è stata protagonista di una brutta caduta a metà gara nel tentativo di recuperare sulle prime che ha spaventato e non poco i tifosi. Fortunatamente però non sembrerebbero esserci state conseguenze per l’azzurra, che dovrebbe dunque essere regolarmente al via giovedì per il supergigante. Intanto le speranze italiane di medaglia nella combinate sono riposte nella coppia Luara Pirovano/Martina Peterlini.

Goggia cade: tifosi in ansia, ma Sofi si rialza subito

Dopo la soddisfazione per il bronzo conquistato nella discesa libera domenica 8 febbraio ecco anche la prima delusione per Goggia in queste Olimpiadi di Milano Cortina. Impegnata nella combinata a squadre, dopo una buona partenza Sofi ha iniziato ad accusare un po’ di distacco dai tempi migliori e nel tentativo di recuperare ha iniziato a spingere e a sciare al limite (come spesso ci ha abituato), arrivando però molto larga allo Scarpadon, inclinandosi nel tentativo di rimanere in pista ma stendendosi a grande velocità.

Una caduta che ha inevitabilmente spaventato i tanti tifosi della fuoriclasse azzurra (“Ho avuto un mezzo infarto a vedere Sofia Goggia cadere in quel modo” questo è solo uno dei tanti post che si trovano su X), che però è riuscita a tenere gli sci paralleli e di conseguenza sembrerebbe non aver accusato alcun infortunio, come testimonia anche il fatto che si sia rialzata immediatamente. Con Goggia però se ne vanno anche le migliori chance di medaglia nella combinata a squadre femminile per l’Italia, che però può ancora sperare nella coppia composta da Pirovano e Peterlini, che dovrà essere brava a confermare il terzo posto di Laura nello slalom.

La rabbia di Sofi e le scuse a Della Mea

Ovviamente il dispiacere per la caduta è stato tanto e istantaneo per Goggia, che subito dopo essersi rialzata è apparsa un po’ arrabbiata con sé stessa, ma soprattutto dispiaciuta per la sua compagna di squadra Lara Della Mea a cui ha rivolto immediatamente le sue scuse. Scuse ribadite anche nell’intervista rilasciata subito dopo la caduta e nella quale ha spiegato anche di essersi sentita molto stanca prima della partenza, nonostante prima si sentisse in forma: “Oggi non sono entrata in gara con lo stesso focus dell’altro giorno. Nonostante stamattina mi sentissi molto bene, anche in riscaldamento, non ho ricreato la tensione e l’adrenalina della discesa di due giorni fa, arrivata al cancellato era come se mi sentissi stanca. Mi dispiace tanto per Lara perché le ho precluso la possibilità di provare anche la pista per lo slalom e fare una combinata insieme. Se mi stai sentendo scusami”.

Le sensazioni per il SuperG di giovedì

Ora Sofi dovrà cercare di dimenticare il prima possibile la caduta di oggi per arrivare carica all’appuntamento di giovedì 12 febbraio quando sarà impegnata nel supergigante, specialità dove finora ha raccolto la sua unica vittoria stagionale in Coppa del Mondo lo scorso 21 dicembre in Val-d’Isère. A preoccupare più che la caduta (che ribadiamo sembrerebbe al momento non aver avuto conseguenze) forse è l’ammissione di stanchezza provata oggi da Goggia, che per sperare in una seconda medaglia a Milano Cortina deve per forza di cose essere al meglio visto le temibili avversarie che dovrà affrontare.