Goggia, il segreto del trionfo a Soldeu: “Spiegamelo senza disegnino”. L’ammissione di Brignone: “Ho paura”

La bergamasca conquista la vittoria nel superG di Soldeu e si avvicina alla coppa di specialità, prima della gara il siparietto con il tecnico Giovanni Feltrin. Brignone in Top 10: “Ho paura delle fitte”

Il fine settimana sulle nevi di Soldeu in Andorra si conclude con una bella vittoria di Sofia Goggia che riporta l’Italia sul gradino più alto del podio nel secondo superG in programma. Brignone rientra tra le migliori 10 anche se i problemi fisici rimangono e Laura Pirovano si conferma ancora una volta molto competitiva.

Il siparietto prima della partenza

Sofia Goggia voleva riscattare il sesto posto nella gara di ieri. La bergamasca sapeva di dover e potere fare meglio sulla pista di Andorra. C’era da limare qualche dettaglio e soprattutto di provare a modificare qualcosa dal punto di vista tattico nell’affrontare la pista. E forse uno dei segreti del suo successo viene svelato prima della partenza. Le telecamere infatti la pescano nei momenti che precedono la sua prova quando Sofia si confronta con il tecnico Giovanni Feltrin. L’allenatore prova a spiegare un passaggio della pista con dei disegni sulla neve. Sofia però lo ferma immediatamente: “Spiegamelo senza disegnino”, e la spiegazione sembra funzionare visto che proprio nel punto in questione cambia decisamente l’approccio dell’azzurra.

Goggia insegue Brignone: cosa manca per la Coppa

Sofia Goggia ora ha un obiettivo da portare a casa. L’azzurra, infatti, può diventare dopo Federica Brignone la seconda a conquistare la coppa di specialità in SuperG. Un traguardo alla portato ma con due avversarie che inseguono molto da vicino. L’azzurra è al comando della classifica con 420 punti, 84 punti di vantaggio su Alice Robinson e 116 sull’imprevedibile tedesca Emma Aicher. Al termine della stagione mancano ancora due prove, la prima in Val di Fassa e poi nelle finali di Lillehammer, con un successo in una delle ultime due gare l’azzurra si assicurerebbe la vittoria.

“Quando ho tagliato il traguardo non pensavo di essere prima – ha ammesso Sofia Goggia – un paio di errori sul muro li ho commessi e per il resto penso di aver sciato come ieri, l’unica cosa che ho cambiato è stata la linea di entrata sul muro. La coppa? Il vantaggio su Alice Robinson è buono, recupero un po’ di punti che ho perso ieri”.

SuperG Soldeu: Goggia trionfa, tutte le emozioni della gara

L’ammissione di Federica Brignone

Dopo i due ori a Milano Cortina, Federica Brignone ha deciso un po’ a sorpresa di mettersi subito alla prova anche a Soldeu. Dopo aver rinunciato alla discesa, l’azzurra ha preso parte ai due SuperG che per pista e tracciato sembravano poco nelle sue corde. Dopo il 15esimo posto di sabato, è arrivato un buon ottavo posto ma l’attenzione in questo momento è tutta sulle sue condizioni fisiche dopo l’allarme dei giorni scorsi: “In questo momento ho poca fiducia sui salti, è la parte dove faccio più fatica. Ho paura di sentire le fitte e mi manca un po’ di allenamento. Ho fatto comunque una buona gara anche se non sono riuscita a esprimermi al mio livello. Io sono tranquillo, sto facendo quello che mi piace anche se questa settimana è stata piuttosto dura. Ma mi fa piacere essere in gruppo, stare con le ragazze e sciare. Quindi sono felice così”.