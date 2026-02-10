- Nome: Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna
- Località: Goiania (Brasile)
- Coordinate geografiche: 16°43′06.2″S 49°11′39.18″W
- Lunghezza del circuito: 3,835 km
- Giri previsti MotoGP 2026: 31
- Lunghezza gran premio 2026: 95,88 km
- Curve totali: 13
- Curve a destra: 9
- Curve a sinistra: 4
- Senso di marcia: orario
- Anno di costruzione: 1974, restaurato nel 2014
- Record della pista: 1:26.980 Eddie Lawson (Yamaha) nel 1989
- Competizioni per cui è usato: MotoGP, Moto2, Moto3
