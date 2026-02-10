Virgilio Sport
Goiania, le caratteristiche del circuito Ayrton Senna dove si corre il Gp di Brasile del Motomondiale

Video scheda sulla pista di Goiania: lunghezza, geolocalizzazione, numero di curve a destra e a sinistra, senso di marcia

  • Nome: Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna
  • Località: Goiania (Brasile)
  • Coordinate geografiche: 16°43′06.2″S 49°11′39.18″W
  • Lunghezza del circuito: 3,835 km
  • Giri previsti MotoGP 2026: 31
  • Lunghezza gran premio 2026: 95,88 km
  • Curve totali: 13
  • Curve a destra: 9
  • Curve a sinistra: 4
  • Senso di marcia: orario
  • Anno di costruzione: 1974, restaurato nel 2014
  • Record della pista: 1:26.980 Eddie Lawson (Yamaha) nel 1989
  • Competizioni per cui è usato: MotoGP, Moto2, Moto3

FAQ

Quanto è lungo il circuito di Goiania?

3,835 km

Quanti giri sono previsti per il Gp del Brasile di MotoGP?

31

Quanti km è lungo il Gp di Goiania del Motomondiale?

95,88 km

