Gol dell'anno, ex meteora della A tra le stelle

Esiste un premio della Fifa che sembra stregato per i fuoriclasse consacrati del calcio mondiale, pur essendo sulla carta destinato solo ai più grandi: quello dedicato al gol più bello dell’anno. Il Fifa Puskas Award è stato inventato nel 2009, su iniziativa dell’allora presidente Joseph Blatter, proprio per premiare l’autore della rete più spettacolare dell’anno solare, oltre che per ricordare il leggendario centrocampista offensivo del primo grande Real Madrid della storia, oltre che della mitica nazionale ungherese degli anni ’50, scomparso nel 2006. Scorrendo l’albo d’oro si scoprono solo tre nomi di campionissimi consacrati, quelli di Cristiano Ronaldo, che si aggiudicò la prima edizione del premio, nel 2009, per un gol al Porto realizzato con il Manchester United, quello di un giovane Neymar per un gol in Santos-Flamengo del 2011 e quello di Zlatan Ibrahimovic, che nel 2013 trionfò grazie alla storica rovesciata da fuori area nell’amichevole tra Svezia e Inghilterra. Poi basta e solo nomi di secondo piano, come Olivier Giroud, campione uscente, o anche peggio come il malese Mohd Faiz Subri o lo slovacco Stoch.

Nel 2018 la musica potrebbe cambiare perché non sembrano esserci dubbi che ad avere la meglio tra i dieci selezionati sarà una delle due rovesciate-simbolo della scorsa Champions, quella di Cristiano Ronaldo in Juventus-Real Madrid nell’andata dei quarti di Champions League e quella dell'ex compagno di CR7 Gareth Bale nella finale di Kiev contro il Liverpool. Quattro tra gli altri otto gol-candidati sono stati realizzati al Mondiale: Messi in Argentin-Nigeria, Pavard in Francia-Argentina, Cheryshev in Russia-Croazia e Quaresma in Portogallo-Iran. In corsa pure Mohamed Salah, per la rete con il Liverpool nel derby contro Everton. Ma, come si diceva, attenzione agli outsider, più o meno noti: sperano infatti nel colpaccio anche l'uruguaiano Giorgian de Arrascaeta (in gol con il Cruzeiro contro l’America MG), l'australiano Riley McGree (Newcastle Jets, contro il Melbourne City) e pure il greco Lazaros Christodoulopoulos, ex di Bologna, Verona e Sampdoria tra il 2013 e il 2016, autore di una punizione da cineteca con la maglia dell’Aek Atene contro l’Olympiacos.

SPORTAL.IT | 03-09-2018 19:40