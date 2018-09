Gol e spettacolo, la Fiorentina spazza via la Spal e sogna in grande

Più forte della stanchezza per l’impegno infrasettimanale contro la Sampdoria, la Fiorentina si aggiudica l’inedito scontro d’alta classifica contro la Spal e manda messaggi forti a tutte le grandi alle spalle della Juventus. Per il momento, infatti, all’inseguimento dei bianconeri ci sono proprio i viola, che appaiono il Sassuolo al secondo posto della classifica lanciando in modo serio la propria candidatura per un posto in Europa.

Quale, lo si scoprirà strada facendo, ma di certo dalla Roma all’Inter, fino al Napoli e al Milan, chi aspira a guadagnarsi un posto nella prossima Champions League è chiamato ad aumentare l’andatura e a ridurre il numero dei passi falsi, abbondanti nei primi 360’ della stagione. Passi falsi invece sconosciuti alla squadra di Pioli, che ha concesso punti solo al Napoli e alla Sampdoria nel recupero della prima giornata e che dà l’impressione di essere una squadra quadrata in ogni zona del campo: il tecnico emiliano ha trovato ordine in difesa con Milenkovic più prudente a desta e Biraghi scatenato a sinistra, sta vincendo la scommessa Veretout in regia e trova ottime risposte nelle due fasi dagli interni Benassi e Gerson, anche se la qualità sta nel tridente composto da Pjaca, Simeone e Chiesa, tutto gioventù, qualità e voglia di arrivare.

Del resto, al “Franchi” si era presentata una Spal in gran forma, con un solo gol subito nelle prime quattro giornate e pochi pensieri per la testa. Forse troppo pochi, perché la squadra dell’ex Semplici è stata travolta fin dall’inizio, pagando oltre al gap tecnico anche un pizzico di cattiveria e di fame inferiore a quella dei rivali, che hanno dominato il campo in lungo e in largo, a parte i primi quindici minuti, piuttosto equilibrati.

La Spal si è fatta gol da sola al 20’, su clamoroso svarione di Fares su un innocuo cross di Biraghi, consegnando il pallone a Marko Pjaca, implacabile nel segnare il sospirato primo gol in A della carriera. Poi, il tempo di sprecare il pareggio con un colpo di testa sul fondo di Antenucci su cross di Lazzari, sempre positivo, e la gara dei ferraresi è di fatto finita qui. Solo gli errori di mira della Fiorentina hanno infatti permesso alla Spal di evitare la classica imbarcata, ma la gara era di fatto finita già all’intervallo, dopo il raddoppio al 30’ di Milenkovic. La ripresa è vissuta sul tiro al bersaglio di Chiesa, a caccia di un gol che non sembrava voler arrivare, ma materializzatosi al 56’, al termine di una spettacolare azione corale che ha coinvolto Milenkovic, Pjaca e Benassi.



SPORTAL.IT | 22-09-2018 20:00