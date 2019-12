Gol fantasma a Cosenza, Empoli ko

L'Empoli è stato sconfitto per 1-0 a Cosenza nell'anticipo delle 12.30 della diciottesima giornata di serie A. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 12' con una rete di Baez; nella ripresa all'83' l'empolese Ricci con un tiro da fuori ha colpito la traversa e la palla è rimbalzata mezzo metro oltre la linea di porta: l'arbitro e il guardalinee non hanno convalidato un gol regolarissimo tra le proteste della squadra ospite.

In Serie B ancora non ci sono né Var e né Goal-Line Technology. In classifica il Cosenza sale al sedicesimo posto, Empoli tredicesimo.

SPORTAL.IT | 26-12-2019 16:25