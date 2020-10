Gol lampo di Kurtic: prima vittoria del Parma, Verona ko

Prima vittoria stagionale per il Parma di Liverani che batte 1-0 il Verona grazie al goal siglato da Kurtic dopo pochi secondi. Nella ripresa il Verona ci prova ma non riesce a trovare il pareggio.

Juric, senza Miguel Veloso, lancia Ilic in regia con Favilli unica punta. Liverani invece si affida alla velocità di Karamoh e Gervinho in attacco, out sia Inglese che Cornelius.

I padroni di casa partono fortissimo e dopo trenta secondi sono già avanti: cross di Karamoh dalla destra, Silvestri non esce e Kurtic tutto solo sul secondo palo deve solo spingerla in rete.

Il Verona a quel punto inizia a giocare, ma il tiro sotto misura di Faraoni viene salvato sulla linea da Pezzella. Mentre in contropiede Gervinho allarga troppo la conclusione. Nel finale di tempo è di nuovo il Parma a rendersi pericoloso sfiorando il raddoppio.

Nell’ultima mezz’ora Juric inserisce Salcedo e Colley per cercare il pareggio, ma il risultato non cambia. Nel Parma invece c’è spazio per Darmian che in settimana ha svolto le visite mediche con l’Inter. Al ‘Tardini’ finisce 1-0.

IL TABELLINO

PARMA-VERONA 1-0

Marcatori: 1′ Kurtic

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini (63′ Darmian), B. Alves, Dermaku, Giu. Pezzella; Hernani (63′ Gagliolo), Brugman, Kurtic (74′ Grassi); Kucka; Karamoh (63′ Cornelius), Gervinho. All. Liverani.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin (86′ Tupta), Gunter, Lovato (45′ Lazovic); Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak (58′ Salcedo), Zaccagni (58′ Colley); Favilli. All. Juric.

Arbitro: Giua

Ammoniti: Bruno Alves (P), Dimarco (V)

OMNISPORT | 04-10-2020 17:09