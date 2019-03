Gol stratosferico nel campionato inglese

Minuti finali della partita tra Bromsgrove e Corby Town, valevole per il Southern League Division One Central. Il centravanti Jason Cowley riceve palla spalle alla porta poi quello che fa è un gesto tecnico da cineteca. Un numero di quelli che non si vedono neanche in Champions League a meno di vedere una rovesciata di Cristiano Ronaldo.

La competizione è l’equivalente di un campionato scapoli-ammogliati ma Cowley segna uno di quei gol che tutti nella vita sognano di fare. Sicuramente non vincerà il pallone d’oro ma almeno la soddisfazione di essere una delle stelle del web almeno per qualche ora.

VIRGILIO SPORT | 25-03-2019 17:10