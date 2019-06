Golden Gala, show di Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu

Filippo Tortu, l’atleta più veloce d’Italia, non ha mai celato la propria fede calcistica e la sua stima nei confronti dell’ex tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. E così anche in occasione della presentazione del Golden Gala Pietro Mennea, in programma giovedì all’Olimpico, ha detto la sua.

“Mi è dispiaciuto sia andato via Allegri perché ha vinto quasi tutto ed è stato un ottimo allenatore, però anche Sarri, con la vittoria dell’Europa League col Chelsea, ha dimostrato di essere veramente un tecnico di livello internazionale quindi sarei molto contento del suo arrivo”, ha risposto.

“Se avrei preferito Guardiola? Diciamo che da italiano mi piace l’idea che sia un italiano a sedere sulla panchina della Juve” ha aggiunto il ventenne brianzolo. Tornando a temi più legati all’atletica, Tortunella conferenza stampa si è mantenuto cauto: “Scendere sotto i 20 secondi nei 200 metri? Più follia e sogno che una possibilità. Ma sono sicuro che in futuro potrà arrivare. Non ho fretta, non inseguo tempi, penso a correre sereno”.

Tra gli atleti più attesi anche Gianmarco Tamberi, primatista italiano del salto in alto con 2,39 metri, che ha lanciato un appello al pubblico a modo suo: “Facciamo uno show assieme, io non salto da solo ma salto con tutte le persone. In ogni Paese cerco di coinvolgere tutto lo stadio perché poi diventa tutto più facile”.

Il 27enne atleta di Civitanova Marche parla poi della sua condizione fisica: “Volevo gareggiare a maggio a Shanghai e Nanchino (gare Diamond League come il Golden Gala, ndr) ma causa un problema molto banale al piede destro non ho voluto correre rischi ed iniziare la stagione in non perfette condizioni. Mi sto avvicinando al salto che voglio realizzare anche se l’obiettivo principale è il Mondiale di Doha (fine settembre) dove punto di arrivare nelle migliori condizioni”.

VIRGILIO SPORT | 05-06-2019 15:55