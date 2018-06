Golden State, festa esagerata: 900.000 dollari in alcool

Una festa decisamente esagerata. I Golden State Warriors, vincitore del titolo NBA 2018 (il terzo consecutivo, il sesto della loro storia), hanno deciso di lasciarsi andare. I festeggiamenti continuano da giorni. Il tutto è cominciato nel post match della decisiva gara 4 (battuti i Cavs di LeBron James con un secco 4-0) con la presenza, nello spogliatoio dei neo Campioni NBA, di ben 300 bottiglie di champagne, diverse delle quali dell'edizione limitata Moët Impérial Golden Luminous Magnum. Champagne di qualità extra lusso per un totale di circa 400.000 dollari di spesa.

Tutti felici e contenti per la bevuta ma, durante le ore successive e, soprattutto, per godersi al meglio la parata per le vie della città, tra migliaia di fan in delirio, altro alcool. In totale, fattura da circa 500.000 dollari con bottiglie di tutto rispetto tra cui spiccano diverse "varianti" del noto spumante francese Luc Belaire. Facendo due conti veloci, solo in alcool, i Golden State Warriors hanno speso circa 900.000 dollari.

Alcool ma non solo. Spazio anche agli sfottò. Draymond Green, dopo aver duellato per tutta la serie con LeBron James, si è mostrato alla parata con una t-shirt decisamente "polemica". Ispirata al noto cartone animato Arthur, sulla maglietta di Green presente un pugno con tre anelli NBA, quelli che i Golden State Warriors hanno soffiato ai Cavs del Re, e la scritta "mood". Lo scorso anno, in occasione della vittoria del titolo, Green aveva sfoggiato una t-shirt con la scritta Quickie, con la Q del logo della Quicken Loans, la compagnia di Gilbert, il proprietario dei Cleveland Cavs. La serie di sfottò, tuttavia, è cominciato nel 2016 quando James, vincitore dell'anello con i Cavs, aveva scelto di mostrarsi in pubblico con una maglietta piuttosto provocatoria: Ultimate Warrior.

SPORTAL.IT | 13-06-2018 11:35