Goleada Lazio, frena l'Atalanta

La Lazio travolge per 4-1 il Parma e aggancia al sesto posto in classifica l'Atalanta, frenata in casa dal Chievo. Questi i verdetti delle partite del pomeriggio della ventottesima giornata di serie A. I biancocelesti vanno a segno nel primo tempo con la doppietta di Luis Alberto (che dedica le reti al compagno di squadra Guido Guerrieri, che ha perso il padre pochi giorni fa), Lulic e Marusic, gol crociato nella ripresa ad opera di Sprocati.

Solo pari per l'Atalanta con il Chievo, alla rete di Meggiorini replica nella ripresa Ilicic. In chiave salvezza, successo prezioso dell'Empoli che supera in casa il Frosinone per 2-1 con le reti di Caputo e Pajac: funziona la cura Andreazzoli, in classifica gli azzurri sono quartultimi con un punto di vantaggio sul Bologna.

I risultati del pomeriggio

Atalanta-Chievo 1-1

32' Meggiorini (C), 55' Ilicic (A)

Empoli-Frosinone 2-1

20' Caputo (E), 38' Pajac (E), 70' Valzania (F)

Lazio-Parma 4-1

22' Marusic (L), 26' rig. Luis Alberto (L), 38' Luis Alberto (L), 44' Lulic (L), 77' Sprocati (P)

SPORTAL.IT | 17-03-2019 17:10