Golf, due tornei cancellati nell'European Tour

L'European Tour ha annunciato che non si disputeranno il BMW International Open e gli Open di Francia. La prima manifestazione, che si svolge ogni anno dal 1989 a Monaco di Baviera, era in programma dal 25 al 28 giugno al Golfclub München Eichenried, mentre la seconda, il più antico Open nazionale dell'Europa continentale, si sarebbe dovuto svolgere dal 2 al 5 luglio, a Le Golf National, vicino a Parigi.

Non è finita perché l’emergenza legata al coronavirus potrebbe far saltare altri appuntamenti di golf come l'Aberdeen Standard Investments Scottish Open, fissato in calendario dal 9 al 12 luglio, ma gli organizzatori stanno discutendo sull'opportunita' di riprogrammare le date del torneo.

SPORTAL.IT | 17-04-2020 13:51