Golf: Migliozzi vince Belgian Knockout

(ANSA) – ROMA, 02 GIU – Festa azzurra ad Anversa dove Guido Migliozzi ha vinto la seconda edizione del Belgian Knockout di golf, superando in finale (-3/+1) l’olandese Darius Van Driel. Dopo quello nel Kenya Open (marzo 2019) è arrivato il secondo successo in carriera sull’European Tour per il ventiduenne vicentino che, sul percorso del Rinkven International Golf Club (par 71), ha letteralmente dominato la scena negli incontri match play (eliminazione diretta).

Battendo prima, ai quarti di finale, l’austriaco Bernd Wiesberger (-2/-1). Quindi lo scozzese Ewen Ferguson (-3/par) in semifinale. Per poi trionfare contro Van Driel. Il presidente federale, Franco Chimenti, ha definito la vittoria di “un trionfo. Questo e molto altro è il golf italiano, arrivato a livelli pazzeschi – le sue parole – Per non parlare poi dei giovani dilettanti, che continuano a vincere in ogni dove. Abbiamo una grande fucina di talenti e questo è il miglior viatico possibile in vista dell’edizione italiana della Ryder Cup 2022. Ma non ci fermiamo qui”.

ANSA | 02-06-2019 17:53