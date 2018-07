Golf, Molinari vince il Quicken Loans National

Incredibile successo per Francesco Molinari. Il golfista italiano si è aggiudicato il Quicken Loans National, torneo di Potomac, nel Maryland. Per Molinari si tratta della prima vittoria in un torneo del PGA Tour.

Molinari ha vinto in 259 colpi, con ben otto colpi di vantaggio su Ryan Armour. Sorriso anche per Tiger Woods che è riuscito a chiudere al quarto posto. L'ultimo italiano a vincere nel massimo circuito statunitense è stato l'italiano, naturalizzato americano, Toney Penna nel lontano 1947.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 07:20