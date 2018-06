Golf, Montali: "Molinari diventi un'icona"

“L’Open d’Italia è stato super e Francesco Molinari ha regalato emozioni incredibili. E’ un campione e ancora una volta ha dimostrato tutto il suo spessore”. Il bilancio di Gian Paolo Montali della 75/a edizione dell’Open di golf è decisamente positivo.

“Per la Federazione – il direttore del progetto Ryder Cup 2022 -, questo era l’anno zero. Caratterizzato da biglietti a pagamento (gratis invece per tesserati e Under 16, ndr) e scelte innovative come il cambio di design. E’ stato bello ricevere i complimenti del board di Ryder Cup ed European Tour”. Menzione particolare per gli azzurri protagonisti. “Manassero ha giocato benissimo e Gagli è stato eccezionale. Francesco Molinari è il nostro giocatore di punta, un campione in campo e fuori. Deve diventare una icona”. Ora “testa bassa e lavorare. Stiamo sbrigando tutte le pratiche burocratiche che riguardano la sfida italiana tra Usa-Europa che si giocherà tra 4 anni al Marco Simone Golf & Country Club di Roma. E presto inizieranno i lavori sul campo”, sono le parole riportate dall’Ansa.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 17:25