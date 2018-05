Golf: PGA Tour, primo titolo per Wise

Prima vittoria in carriera nel PGA Tour per Aaron Wise. Davanti agli occhi di George Walker Bush, ex presidente degli Stati Uniti, l’americano ha conquistato l’AT&T Byron Nelson di golf grazie a una prova superlativa conclusa in 261 (65 63 68 65, -23)colpi.

Ed ha beffato nel finale l’australiano Marc Leishman (-20), staccato di 3 lunghezze dopo aver condotto a lungo il torneo. Terzo posto per il sudafricano Branden Grace e gli statunitensi John Spaun e Keith Mitchell (-19). In 6/a posizione altri 3 atleti a stelle e strisce: Ryan Blaun, Kevin Na e Jimmy Walker (-16). Chiudono la Top 10 Adam Scott, Charles Howell III e Kevin Tway (9/i a – 15).

Mentre Jordan Spieth (n.3 al mondo), dato alla vigilia tra i grandi favoriti al titolo, s’è attestato in 21/a posizione (-11), subito dietro al giapponese Hideki Matsuyama (16/o a -12). A Dallas (Texas) prima volta indimenticabile per Wise, 21enne statunitense che ha ricevuto un assegno di 1.386.000 dollari su un montepremi di 7.700.000 dollari.

