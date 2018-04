Golf: Rahm vince l'Open di Spagna

Jon Rahm trionfa in casa. L’iberico conquista l’Open di Spagna (European Tour) di golf grazie a una grande rimonta nell’ultimo giro.

Il numero 4 al mondo ha concluso il torneo in 268 (67 68 66 67, -20) colpi ed ha beffato al fotofinish l’irlandese Paul Dunne (2/o a -18) e il connazionale Nacho Elvira (3/o a -17), costretti ad arrendersi di fronte al talento del 23enne di Barrika (Paesi Baschi). Quarto posto e medaglia di legno per il sudafricano George Coetzee (-16), protagonista di una straordinaria performance sottolineata da un parziale di -9 (nuovo record del circuito).

Sul green del Centro Nacional de Madrid (par 72) ottima gara per Renato Paratore e Andrea Pavan, che hanno terminato la rassegna appaiati in 21/a posizione (-12). Solo 34/o Nino Bertasio (-10), mentre Mattero Manassero s’√® dovuto accontentare della 39/a piazza (-9). All’Open di Spagna Rahm conquista i punti fondamentali per la corsa alla Race to Dubai 2018 oltre che per la classifica mondiale.

SPORTAL.IT | 15-04-2018 15:58