Golf, salta il "The Players Championship"

Anche il golf deve piegarsi al coronavirus. Il PGA Tour nella notte ha deciso di cancellare il "The Players Championship" e i prossimi tre tornei: il Valspar Championship, il WGC-Dell Technologies Match Play e il Valero Texas Open (2-5 aprile).

"Abbiamo fatto tutto il possibile – si legge in una nota del PGA Tour – ma non avevamo altra scelta. Crediamo questa sia la scelta più giusta per mettere tutti, giocatori, staff, organizzatori e pubblico, in sicurezza".

SPORTAL.IT | 13-03-2020 10:42