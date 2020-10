Golf, storica vittoria per Kim Sei-Young

Kim Sei-Young è la vincitrice dell’edizione 2020 del KPMG Women’s PGA Championship, terzo dei quattro Major stagionali del golf femminile (il quinto, l’Evian Championship, è stato cancellato a causa della pandemia di coronavirus).

La sudcoreana ha dominato il torneo disputatosi a Newton Square, in Pennsylvania, dal secondo giro, conquistando la vetta senza più guardarsi indietro. Per lei è il primo Major in carriera.

Ha terminato i quattro round con un punteggio complessivo di 266, 14 colpi sotto il par. Al secondo posto la connezionale Park In-Bee, campionessa olimpica in carica, che ha chiuso con 271 colpi.

OMNISPORT | 12-10-2020 12:30