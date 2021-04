Golf, Tiger Woods parla delle sue condizioni di salute

Si è parlato molto di Tiger Woods in questi mesi e non per imprese sui campi da golf.

L’americano è stato protagonista di un terribile incidente lo scorso febbraio: nelle ultime ore ha postato una foto sui social mostrandosi con le stampelle e con tanto di tutore applicato alla gamba destra operata.

A corredo dello scatto ha scritto: “Il mio recupero sta procedendo velocemente. Ma è bello avere un fedele compagno di riabilitazione, il migliore amico dell’uomo” (accanto a lui il cane, un border collier).

OMNISPORT | 24-04-2021 10:45