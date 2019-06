Golf, trionfo del Ryder Cup 2018 Parigi: 250 milioni di ricavi

Numeri stratosferici per la Ryder Cup di golf nell’edizione francese che suonano come un buon auspicio anche per l’edizione che tra 3 anni si terrà in Italia. Il successo show della Ryder Cup di Parigi 2018 ha avuto infatti risvolti significativi per la Francia. Secondo un rapporto stilato dal centro di ricerca sull’industria sportiva della Sheffield Hallam University che stima in oltre 250 milioni di euro l’impatto economico per il paese organizzatore. Più precisamente sarebbero 253,7 i milioni ricavati dall’ultima edizione della sfida tra Europa e Usa, che in tre giorni di gare ha richiamato a Le Golf National di Guyancourt oltre 270.000 spettatori, provenienti da 90 Paesi.

Il cifra totale tiene anche conto delle spese organizzative, incluse quelle sostenute dalla Federazione francese di golf (Ffg) e dalle autorità in materia d’infrastrutture. Si tratta di un aumento netto e significativo rispetto all’ultima edizione svoltasi in Europa, visto che la Ryder Cup 2014 di Gleneagles ha generato alla Scozia ricavi per 106 milioni. Un buon auspicio per l’Italia in vista della Ryder Cup 2022 che si giocherà al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma).

VIRGILIO SPORT | 10-06-2019 14:33