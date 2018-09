Golf: Woods show al BMW Championship

(ANSA) – ROMA, 07 SET – A 3 anni dall’ultima volta, Tiger Woods è nuovamente al comando della classifica di un torneo del PGA Tour. Partenza show nel BMW Championship, terzo dei quattro eventi della FedEx Cup, per la leggenda californiana. Che ha chiuso il 1° round in 62 (-8) colpi, ed è ora in testa alla rassegna insieme a Rory McIlroy. Non accadeva dal secondo turno del Wyndham Championship 2015. “Sono felice – le dichiarazioni dell’ex numero 1 – è certamente il miglior avvio stagionale. Ma adesso non voglio fermarmi”. Sette birdie, un bogey e un eagle per “The Big Cat”, che avvicina la finalissima dei Play-Off FedEx Cup riservata a soli 30 concorrenti. E’ questa la risposta fornita dalla “Tigre” dopo la convocazione per la prossima Ryder Cup (28-30 settembre) di Parigi. A Newtown Square (Stati Uniti), sul green dell’Aronimick GC, “The Big Cat” insegue un successo che manca dal 2013, anno dell’ultimo acuto nel WGC-Bridgestone Invitational.

VIRGILIO SPORT | 07-09-2018 09:35