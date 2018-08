Golf: quartetto in testa a Northern Trust

(ANSA) – ROMA, 24 AGO – Duello super per la leadership mondiale al The Northern Trust di golf, primo dei quattro eventi Play-Off della FedEx Cup. Nel New Jersey Dustin Johnson (n.1 del world ranking) e Brooks Koepka (67, -4) sono appaiati in 5/a posizione (insieme ad altri 11 giocatori, tra questi Tommy Fleetwood e Hideki Matsuyama), distanti una sola lunghezza dalla vetta. Occupata da un quartetto tutto americano composto da Kevin Tway, Jamie Lovemark, Vaughn Taylor e Sean O’Hair (66, -5). Sul percorso del Ridgewood CC, a Paramus, è 18/o Phil Mickelson (68, -3). “Lefty” è a caccia di un risultato importante per sperare in una delle 4 wild-card a disposizione di Jim Furyk (capitano degli Stati Uniti) per la prossima Ryder Cup (28-30 settembre) di Parigi. Mentre Justin Thomas, tra i favoriti della vigilia, è 27/o (69 ,-2). Stesso score per Patrick Reed, Tyrrell Hatton e Ian Poulter. Inizio in sordina per Tiger Woods, 60/o (71, par).

