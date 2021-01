Gomez, arriva anche l'invito di Cigarini

Si sprecano gli “inviti” social di ex compagni del Papu Gomez, che sembrano sfidarsi per voler convincere l’argentino in vista del probabile cambio di maglia negli ultimi giorni del mercato di gennaio.

Ormai ai margini del gruppo nerazzurro dopo lo scontro con Gianpiero Gasperini, ma ancora nella rosa della Dea, l’argentino ha ricevuto prima la chiamata di Maxi Lopez, suo “gemello” ai tempi del Catania, ora in forza alla Sambenedettese in Serie C, poi quello di Luca Cigarini, che ha condiviso lo spogliatoio col Papu a Bergamo tra il 2014 e il 2016.

Il centrocampista emiliano che gioca nel Crotone non ha esitato a commentare un post su Instram di Gomez: “Per favore, vieni a Crotone” il messaggio tutt’altro che velato.

OMNISPORT | 21-01-2021 20:59