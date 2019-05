Gomez fa una dichiarazione a Gasperini

Squalificato nell’ultima partita di campionato contro il Genoa, il Papu Gomez è pronto e riposato per le ultime tre partite di una stagione che può consegnare l’Atalanta nella storia.

Vincere contro la Lazio in Coppa Italia e contro Juventus e Sassuolo in campionato farebbe della Dea la squadra dell’anno, con un trofeo in bacheca e lo storico pass per la Champions.

Il Capitano ha parlato alla vigilia della gara dell'Olimpico lasciandos andare a un elogio del tecnico Gian Piero Gasperini: “Per l'Atalanta questa partita rappresenta molto perché vincere una finale di Coppa Italia potrebbe regalare tanto a un club non grandissimo e farebbe felici i nostri tifosi. C'è stato un cambiamento nella mentalità quando è arrivato mister Gasperini. Prima pensavamo alla salvezza, adesso si gioca per traguardi molto più importanti. L'Atalanta e' uno dei club più importanti in Italia ma, forse, senza Gasperini non sarebbe successo".

La Coppa è a un passo…: "La guardo perché vorrei abbracciarla, ma non posso, aspettiamo domani" ha sorriso Gomez.

SPORTAL.IT | 14-05-2019 21:20