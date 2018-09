Gomez in dubbio per il Milan

Il Papu Gomez è in dubbio per la prossima partita di campionato contro il Milan.

Il capitano nerazzurro era uscito anzitempo nel posticipo contro la Spal per un problema alla coscia destra. Gli esami hanno evidenziato un trauma contusivo: soltanto una botta, dunque, per l’argentino.

In ogni caso verranno effettuati altri test fisici nelle prossime ore: la speranza di Gian Piero Gasperini è di averlo a disposizione per domenica. Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sono buone possibilità di vedere il Papu in campo dal 1’.

SPORTAL.IT | 19-09-2018 14:00