Gomez, prove di distensione: scuse al gruppo e mediazione di Percassi

Quella che si sta vivendo in casa Atalanta è una situazione che poche settimane fa sarebbe stata difficile anche solo immaginare.

La frattura che si è venuta a creare tra Alejandro Gomez e Gian Piero Gasperini ha avuto lo stesso impatto di un terremoto all’interno del mondo nerazzurro ma, sebbene si sia già iniziato a parlare di un possibile clamoroso addio alla Dea da parte del Papu, la situazione potrebbe essere meno compromessa di quanto non lo fosse solo poche ore fa.

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il campione argentino (che comunque si aspetta una multa da parte della società) si è pubblicamente scusato con tutto il gruppo dopo l’insubordinazione dello scorso 1 dicembre. Negli ultimi giorni si è quindi tentato di procedere a piccoli passi verso la distensione, così come confermato anche da un faccia a faccia che ieri ha avuto per protagonisti, oltre allo stesso Gomez, anche il suo procuratore Riso e i Percassi.

Il tutto sin qui si è tramutato nella seconda convocazione consecutiva, ma pensare ad un possibile impiego dal 1’ del Papu già questa sera contro la Juventus potrebbe essere complicato.

La cosa non è impossibile, ma Gasperini sembra orientato a puntare sull’assetto offensivo visto nelle ultime partite: Malinovskyi e Pessina dal 1’ alle spalle dell’unica punta Zapata.

Proprio l’ucraino però si è da poco messo alle spalle un mese di stop, il tutto mentre Ilicic è indisponibile e Miranchuk ha nelle gambe un solo allenamento. Per il bene dell’Atalanta quindi, il Gasp potrebbe considerare l’opzione Gomez, ma da questo punto di vista solo le prossime ore diranno di più.

OMNISPORT | 16-12-2020 17:22